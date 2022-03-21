كرد على قيود أمريكية.. نوفاك يرجح حظر توريد اليورانيوم الروسي إلى الولايات المتحدة

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى إمكانية حظر توريد اليورانيوم من روسيا إلى الولايات المتحدة، وذلك ردا على الحظر الأمريكي المفروض على موارد الطاقة الروسية.

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وقال نوفاك، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين حول سوق المحروقات الروسية، إن حظر توريد اليورانيوم مسألة مطروحة على جدول الأعمال وتجري دراستها.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مارس الجاري مرسوما يحظر على الأمريكيين واردات الطاقة من روسيا والاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي. وبعد واشنطن أعلنت لندن عزمها على التخلص التدريجي من الهيدروكربونات الروسية.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الأسبوع الماضي، أن روسيا تمثل حوالي 40% من واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وحوالي ثلث واردات النفط الخام. وتعتمد المملكة المتحدة والولايات المتحدة على روسيا بدرجة أقل بكثير، وتبلغ حصة روسيا في الحجم الإجمالي للنفط الذي تستورده المملكة حوالي 8%.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، ومنذ ذلك التاريخ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى عقوبات "شديدة" على الاقتصاد الروسي.

المصدر: "نوفوستي"