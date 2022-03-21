أسعار النفط تواصل الارتفاع في ظل مخاوف جيوسياسية

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الاثنين، في ظل تخوف الأسواق من انقطاع إمدادات الخام في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

وبحلول الساعة 09:27 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.65% إلى 108.52 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.42% إلى 111.62 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وتتخوف الأسواق من تأثر الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا بإمدادات النفط من روسيا، التي تعد أحد أكبر منتجي الذهب الأسود في العالم.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي