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قرار حكومي بتحديد أسعار الخبز الحر في مصر

مال وأعمال

قرار حكومي بتحديد أسعار الخبز الحر في مصر
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر أمس الأحد، قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الخبز الحر (الخبز المميز 72% والخبز الفينو).

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وفي التفاصيل، بلغ أقصى سعر لرغيف "الخبز المميز 27%" جنيها واحدا، حيث جاءت الأسعار على الشكل الآتي: "

- الرغيف زنة 45 غراما 50 قرشا.

- الرغيف زنة 65 غراما 75 قرشا.

- الرغيف زنة 90 غراما 1 جنيه".

أما بخصوص خبز "الفينو»"، فبلغ السعر الأقصى للرغيف منه جنيها واحدا، وتوزعت أسعاره على الشكل الآتي: "

- الرغيف زنة 40 غراما 50 قرشا.

- الرغيف زنة 60 غراما 75 قرشا.

- الرغيف زنة 80 غراما 1 جنيه.

- كيلو الخبز معبأ 11.5 جنيه".

هذا ونص قرار مجلس الوزراء بأن تلتزم جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، إذ تقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

قرار حكومي بتحديد أسعار الخبز الحر في مصر
قرار حكومي بتحديد أسعار الخبز الحر في مصر

المصدر: "اليوم السابع"

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