اتحاد الصناعات المصرية يكشف عن مدى تأثير الأزمة الأوكرانية على صناعة الدواء في البلاد

كشف اتحاد الصناعات المصرية عن مدى تأثير الأزمة الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا على صناعة الدواء في البلاد.

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وفي حديث مع برنامج "كلمة أخيرة"، أوضح جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على صناعة الدواء "غير مؤثرة"، كونه "قطاع مصري متماسك لما يشهده من دور وطني للشركات الوطنية في هذا المضمار".

وتابع جمال الليثي: "لا نفكر في زيادة الأسعار، خاصة أن تعديلات قانون القيمة المضافة أعفت قطاع الدواء من ضريبة 14% على مدخلات الإنتاج، وهو ما يعطي منفسا في أجواء الصناعة، ويمتص أية تداعيات غير مباشرة"، مضيفا: "ليس لدينا أي نية لتحريك الأسعار، سنقلل التكلفة بالتنسيق مع وزارة المالية، ورغم نشر قرار إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% ونشره في الجريدة الرسمية منذ يناير 2022، لكنه لم يطبق حتى الآن".

كما وجه الليثي رسالة للمواطنين قائلا: "الوقت صعب، لكن القطاع متماسك، وأطمئن المصريين، مفيش شركة هتوقف الإنتاج.. ولا دواء هينقص في السوق".

وكما قال حول إعفاء البنك المركزي من نظام الاعتمادات المستندية: "بالفعل، الدواء كامل الصنع والكيمياويات والمواد غير الفعالة، ونعمل الآن على المطالبة بإعفاء التغليف، لأنه حلقة مهمة ومتصلة في صناعة الدواء، فهي لا تقوم فقط على المواد الخام"، مكملا: "هناك عناصر كثيرة في الإنتاج، ونعمل على ذلك مع اتحاد البنوك لإعفائنا من الاعتمادات المستندية، بعض البنوك تؤخر الآن فتح الاعتمادات المستندية، وسيكون هناك تنسيق بضرورة الإسراع فيها في قطاع الدواء، لأنه قطاع مهم وحساس".

المصدر: "الوطن"