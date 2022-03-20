"سوناطراك" الجزائرية تعلن عن "اكتشاف نفطي هام" بالشراكة مع "إيني" الإيطالية

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الأحد، عن "اكتشاف هام من النفط الخام" جنوب البلاد، بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.

وقالت الشركة في بيان إنها نجحت في "حفر أول بئر استكشافي HDLE-1 بمحيط الاستكشاف (زملة العربي) الواقع بحوض بركين".

وأضافت أن مرحلة اختبارات البئر أظهرت قدرة إنتاج بـ"7 آلاف برميل من النفط يوميا، و140 ألف متر مكعب من الغاز المصاحب"، مشيرة إلى أن "التقديرات الأولية تظهر أن هذا الاكتشاف يحتوي على ما يقرب من 140 مليون برميل من النفط الخام".

وأوضحت الشركة أنها تخطط لحفر بئر ثانية في شهر أبريل، ضمن حملة استكشاف تشمل حفر خمسة آبار في المنطقة الشمالية من حوض بركين.

المصدر: RT