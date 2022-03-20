الجمارك الصينية: قيمة الغاز المورد من روسيا إلى الصين خلال الشهرين الماضيين تتجاوز نصف مليار دولار

أفادت دائرة الجمارك الرئيسية بالصين بأن قيمة الغاز الذي صدرته روسيا إلى الصين في يناير وفبراير الماضيين تتجاوز نصف مليار دولار.

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وأشارت الدائرة إلى أن هذا المبلغ يتجاوز مؤشرات نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 3 مرات.

كان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، أعلن في فبراير الماضي أن روسيا سجلت رقما قياسيا من حيث إمداداتها لموارد الطاقة، وخاصة إمدادات الغاز إلى الصين. وقال آنذاك: وصلت شحنات موارد الطاقة إلى الصين إلى مستوى قياسي. منذ إطلاق مشروع "قوة سيبيريا" تم تصدير أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز إلى هناك، ويجري العمل حاليا لبناء خط أنابيب لنقل الغاز عبر أراضي منغوليا من روسيا إلى الصين".