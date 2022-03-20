قائد نقابي ألماني يحذر من خطر وقوع أزمة اقتصادية عالمية بسبب النزاع في أوكرانيا

حذر رئيس اتحاد النقابات الألمانية، راينر هوفمان، من أن الوضع الراهن حول أوكرانيا قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية إذا طال أمده.

وقال في حديثه لمجموعة "Funke" الإعلامية، الذي تم نشره اليوم الأحد: " وكلما طال أمد هذه الحرب، زادت العواقب. يجب علينا استخدام كل الوسائل لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية".

واقترح هوفمان اتخاذ إجراءات لمنع ذلك على المستوى الوطني والأوروبي. وأوضح: "في أطر الاتحاد الأوروبي يجب علينا أن ننشئ صندوقا جديدا للإنعاش مثلما كان عليه في عهد الجائحة (كورونا) بما في ذلك إصدار السندات الأوروبية للتمويل".

المصدر: تاس