"أرامكو" السعودية تعلن عن حجم أرباحها خلال عام 2021

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 124 بالمئة في 2021 مقارنة بعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي كورونا، مع ارتفاع أسعار النفط.

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وقالت الشركة العملاقة في بيان اليوم الأحد، إن صافي دخلها وصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار) في 2021، مقابل 183.8 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار) في 2020، علما انها حققت أرباحا بقمية 88.2 مليار دولار في 2019.

المصدر: أ ف ب