وزير التموين المصري يكشف كم يكفي مخزون البلاد من القمح

قال وزير التموين والتجارة المصري، علي مصيلحي، إن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ3.4 شهر، مشيرا إلى أنه "بسبب الظروف الحالية بات التوريد إجباريا نسبيا" لتجنب حدوث نقص.

وأوضح وزير التجارة في تصريح صحفي، أنه "بات على كل من يزرع قمح تقديم حد أدنى للدولة تم تقديره بـ12 أردب لكل فدان".

وأشار إلى أن مصر تنتج 10 ملايين طن قمح، وأكد ضرورة التنسيق بين القطاع الزراعي والدولة من أجل الحفاظ على إنتاج الخبز المدعم وغير المدعم.

وأكد مصيلحي أن مصر لديها الكفاية من القمح حتى بداية العام المقبل، وذلك اعتمادا على المساحة المزروعة، بالإضافة إلى المخزن منه.

وأوضح أنه بسبب الوضع حول أوكرانيا، وبما أن أكبر مصادر للقمح هي روسيا وأوكرانيا، فإن استيرادات هذه المادة تأثرت.

المصدر: RT