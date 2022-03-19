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الصين تنتقد العقوبات على روسيا وتؤكد أن سبب الأزمة في أوكرانيا هو توسع الناتو شرقا

مصادر: زيادات جديدة في أسعار المحروقات بالسودان

مال وأعمال

مصادر: زيادات جديدة في أسعار المحروقات بالسودان
Gettyimages.ru
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كشفت مصادر في شركات توزيع مشتقات النفط بالعاصمة السودانية الخرطوم عن زيادات جديدة في أسعار المحروقات، فيما أشار خبراء إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار مرتبط بالأزمة الأوكرانية.

وقالت مصادر مطلعة في شركات توزيع الوقود بالخرطوم لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت إن "لتر البنزين وصل إلى 672 جنيها سودانيا بدلا عن 572، مما يعني بلوغ سعر غالون البنزين 4.5 لتر تقريبا بالمقياس البريطاني، 3024 أي 4.97 دولار حسب سعر الصرف في بنك الخرطوم".

وأشارت المصادر إلى أن "سعر لتر الغازولين بلغ 642 جنيها بعد 505 جنيهات مما يعني بلوغ سعر غالون الغازولين 2889 جنيها سوداني أي ما يعادل 4.74 دولار حسب سعر بنك الخرطوم

كما قال خبراء سودانيون لوكالة "سبوتنيك" إن "العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على روسيا إزاء العملية العسكرية التي تقوم بها قواتها المسلحة في أوكرانيا ستؤثر على أسعار النفط العالمي بما في ذلك السودان الذي يعاني مشكلات اقتصادية في الأساس".

المصدر: "سبوتنيك"

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