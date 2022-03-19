مباحثات إماراتية كندية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري

محمد بن راشد مع ماري سيمون ـ (وكالة الأنباء الإماراتية)

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، مع الحاكمة العامة لكندا ماري سيمون، تعزيز التعاون بين بلديهما خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثماري.

وخلال اللقاء الذي جرى في معرض إكسبو 2020 دبي، استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية و"ما تشهده من تطور إيجابي مستمر على كافة المستويات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين لاسيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول "ما تشكله مشاركة كندا في إكسبو، من فرصة لدفع روابط التعاون والشراكة إلى آفاق جديدة تخدم مصالح الشعبين.

ونقت الوكالة عن سيمون أن "مشاركة كندا تحت شعار "نفكر في المستقبل" في هذا المحفل العالمي الكبير أتاحت لها المجال لإلقاء الضوء على عدد من قطاعاتها الرئيسية التي ترى فيها مساحة رحبة للتعاون والشراكة".

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية