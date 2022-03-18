بيسكوف: الروس ليسوا مضطرين للهرع إلى المحلات من أجل تخزين المنتجات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المواطنين الروس ليسوا مضطرين للهرع إلى المحلات (السوبرماركتات) من أجل شراء وتخزين منتجات العناية الشخصية والمواد الغذائية.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "من الواضح أن الشخص يجد صعوبة في التحكم بعواطفه، لكن إذا كان المرء يعرف المعلومات الواقعية، فعندئذ يدرك أنه ليست هناك حاجة مطلقا للتوجه إلى المتاجر وشراء السكر والحنطة السوداء وما إلى ذلك (بهدف التخزين)".

وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية، أن كبرى شركات التجزئة لبيع المنتجات الغذائية في روسيا وضعت سقفا لهامش ربحها عند 5% للمنتجات الغذائية الرئيسية.

وقالت الهيئة الروسية، إن سلاسل محلات متاجر كبرى مثل "آشان" و"ماغنيت" حددت هامشا لأرباحها لمنتجات غذائية مثل الخبز ومنتجات الألبان والسكر، بما يصل إلى 5%.

وتهدف الخطوة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المواطنين في روسيا، في ظل ارتفاع التضخم.

المصدر: تاس