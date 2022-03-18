المركزي الروسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 20%

قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 20% سنويا.

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وجاء في بيان صدر عن المركزي الروسي اليوم: "في 18 مارس الجاري قرر مجلس إدارة المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عن 20% سنويا، وذلك في ظل الظروف الخارجية المتغيرة بشكل جذري".

وأشار البيان إلى أن المركزي سيتخذ قرارات حول سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة والتنمية الاقتصادية وكذلك المخاطر الداخلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية عليها.

وفي 28 فبراير الماضي، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

حينها قرر المركزي رفع سعر الفائدة من مستوى 9.5% إلى مستوى 20% سنويا، ويعد هذا المستوى الأعلى منذ التسعينيات.

وعزا المركزي قراره لدعم العملة الروسية ولتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس، حيث تتعرض العملة الروسية لضغوطات بعد فرض الغرب عقوبات جديدة على موسكو، طالت البنك المركزي الروسي.

المصدر: تاس