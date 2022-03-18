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الطاقة الدولية تأمل أن "يخفف" اجتماع أوبك+ "الضغط" على أسواق النفط

مال وأعمال

الطاقة الدولية تأمل أن
AFP
فاتح بيرول
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قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إنه يأمل أن تتدخل الدول المنتجة للنفط لتهدئة مخاوف الإمدادات، حيث "تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بصدمة في الأسواق".

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وأضاف المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في مؤتمر صحفي، أنه يبحث عن "بعض الرسائل الجيدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على أسواق النفط" بعد الاجتماع المقبل لأوبك +، الذي تقوده السعودية وروسيا، في 31 مارس.

وفي وقت سابق، حضت الوكالة الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط، في غضون أشهر، على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت الوكالة بأن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها، وتشمل زيادة العمل عن بعد، وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة "بـ2.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

المصدر: أ ف ب

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