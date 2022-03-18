السفير الروسي في نيودلهي: بإمكان الشركات الهندية أن تحل محل الشركات الغربية

قال السفير الروسي في نيودلهي، دينيس أليبوف، إن بإمكان الشركات الهندية أن تحل محل الشركات المصنعة الغربية التي تغادر روسيا، بما في ذلك شركات الأدوية.

وصرح السفير الروسي في مقابلة مع قناة "روسيا 24" بأن "رحيل العديد من الشركات الغربية عن السوق الروسية، يمكن أن تحل محلها بالفعل الشركات الهندية في العديد من القطاعات، ولا سيما صناعة الأدوية"، مضيفا أن الهند تعد "صيدلية العالم" ومصنّع رائد للأدوية.

وبعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، فرضت دول غربية عقوبات على الاقتصاد الروسي، كذلك أعلنت شركات غربية في روسيا تعليق أنشطتها أو الخروج من السوق الروسية.

المصدر: نوفوستي