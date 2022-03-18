لجنة برلمانية بريطانية تحذر: "بريكست" لا يوفر فوائد اقتصادية

حذرت لجنة برلمانية بريطانية من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت اتفاقيات التجارة الحرة للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ستوفر أي "فوائد اقتصادية فعلية" للبلاد.

وقالت لجنة الحسابات العامة في تقرير إن "وزارة التجارة الدولية كانت شديدة السرية ولم تُطلع البرلمان بشكل صحيح على ما تفعله"، محذرة من أن "هناك عدم وضوح في الكيفية التي ستقيس بها الوزارة ما إذا كانت تحقق منافع من برنامجها للمفاوضات التجارية حتى يتمكن البرلمان من تحميلها مسؤولية تقدمه".

وأكدت أنه "ليس هناك ما يضمن أن الاتفاقيات (بريكست) ستحقق فوائد اقتصادية فعلية ما لم تقدم الوزارة دعما حيويا لمساعدة الشركات على استخدام الاتفاقيات، خاصة للشركات الصغيرة التي ترغب في التصدير إلى جميع أنحاء العالم".

وقال نائب رئيس اللجنة جيفري كليفتون براون، إن وزارة التجارة الدولية "يبدو أنها نسيت أن واجبها الأول والأساسي هو تقديم الخدمات للمستهلكين والشركات، وبيئتنا في المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن "الوزارة تكافح لإظهار مكاسب ملموسة للأعمال التجارية البريطانية أو المستهلكين أو قطاع الزراعة الخاص بنا" من برنامجها للمفاوضات.

وحذرت اللجنة المشتركة بين الأحزاب من أن معايير المستهلك قد تنزلق بسبب الصفقات، مع "مقايضات محتملة عبر مجالات سياسية مختلفة، مثل الزراعة والبيئة وحقوق الإنسان".

المصدر: "الإندبندنت"