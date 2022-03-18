موسكو: إمدادات الطاقة من روسيا ستبقى مستقرة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تفي بالتزاماتها تجاه الشركاء مؤكدا أن إمدادات الطاقة ستبقى مستقرة.

وقال نوفاك: "بالطبع سيكون للوضع الجيوسياسي المتوتر الحالي آثاره، لكنني أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أن روسيا ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام شركائها، وأن إمدادات الطاقة من روسيا ستبقى مستقرة".

وأكدت شركة "غازبروم" الروسية في وقت سابق، أنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي، في مؤشر على موثوقية "غازبروم" كمورد آمن لموارد الطاقة.

المصدر: "نوفوستي"