مصر توقع اتفاقية لإنشاء محطة كهرباء عائمة

وقعت مصر ممثلة في وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم بخصوص إمكانية إنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة.

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وتم توقيع المذكرة بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة ترسانة الإسكندرية المتخصصة في مجال صناعة بناء وإصلاح السفن ، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية المتخصصة في التعاون مع شركات إنشاء محطات الكهرباء ، وذلك بالتعاون مع شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة في تصميم السفن وإعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى.

وتتضمن مذكرة التفاهم البدء في تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائية بقدرة تتراوح بين (100 و125 ميغاوات)

يعد هذا المشروع الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في جمهورية مصر العربية وذلك لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية او خارجية.

المصدر: "صدى البلد"