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بعد قرار للمركزي الأمريكي.. دول الخليج تتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018

مال وأعمال

بعد قرار للمركزي الأمريكي.. دول الخليج تتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
Globallookpress
صورة تعبيرية
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على خطى المركزي الأمريكي رفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2018.

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ورفع البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء إلى 1.25% وسعر إعادة الشراء العكسي إلى 0.75% سنويا. وقال المركزي في بيان له، إن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على "استقرار القطاع المالي في مواجهة الوضع الاقتصادي المحلي والدولي المتغير".

كذلك رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، لكنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل.

كما أعلنت قطر عن زيادة سعر إعادة الشراء (الريبو) بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 1.25 بالمئة، وأعلنت الكويت عن زيادة سعر الخصم إلى 1.75%.

ورفعت البحرين سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.

وأمس، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

المصدر: تاس

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