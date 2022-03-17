على خطى المركزي الأمريكي.. بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة

أعلن بنك انجلترا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5% إلى 0.75%، كذلك قرر المركزي خفض سقف الأموال المخصصة لشراء الأصول إلى 867 مليار جنيه.

إقرأ المزيد

وبذلك يكون بنك انجلترا قد قرر رفع الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، ويأتي القرار كخطوة لمكافحة ارتفاع التضخم.

وجاء في بيان صدر عن بنك انجلترا: "في الاجتماع الذي انتهى في 16 مارس 2022 صوتت اللجنة بأغلبية الأصوات على رفع سعر الفائدة البنكي بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 0.75%".

وأمس، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

المصدر: تاس