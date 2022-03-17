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على خطى المركزي الأمريكي.. بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة

مال وأعمال

على خطى المركزي الأمريكي.. بنك انجلترا يرفع سعر الفائدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن بنك انجلترا، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5% إلى 0.75%، كذلك قرر المركزي خفض سقف الأموال المخصصة لشراء الأصول إلى 867 مليار جنيه.

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وبذلك يكون بنك انجلترا قد قرر رفع الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، ويأتي القرار كخطوة لمكافحة ارتفاع التضخم.

وجاء في بيان صدر عن بنك انجلترا: "في الاجتماع الذي انتهى في 16 مارس 2022 صوتت اللجنة بأغلبية الأصوات على رفع سعر الفائدة البنكي بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 0.75%".

وأمس، أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

المصدر: تاس

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