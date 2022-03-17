أكثر من 400 مليار روبل.. فائض الميزانية الروسية في شهرين

أفادت وزارة المالية الروسية، بأنه تم تنفيذ ميزانية البلاد في شهري يناير وفبراير من العام الجاري وفقا للتقديرات الأولية بفائض قدره 412.62 مليار روبل.

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها، إلى أن فائض الميزانية بلغ في فبراير الماضي 156.47 مليار روبل، فيما بلغ الفائض في يناير الماضي مستوى 256.15 مليار روبل.

وبحسب تقديرات سابقة لوزارة المالية الروسية فإن فائض الميزانية للفترة المذكورة كان من المتوقع أن يكون 415.3 مليار روبل.

وبلغت عائدات الشهرين الأولين 4.205 تريليون روبل، فيما بلغت النفقات 3.793 تريليون روبل.

وبلغت عائدات النفط والغاز في شهري يناير وفبراير الماضيين 1.766 تريليون روبل، أما عائدات الميزانية من غير موارد الطاقة (النفط والغاز) فبلغت 2.44 تريليون روبل.

المصدر: إنترفاكس