"موديز" تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية لهذا العام

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري الجنوبي لهذا العام إلى 2.7 بالمئة.

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وتمثل التقديرات المعدلة للوكالة هذه انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديراتها السابقة البالغة 3 بالمئة في فبراير.

كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري الجنوبي لعام 2023 إلى 2.6 بالمئة من 2.7 بالمئة.

كما رفعت الوكالة بدرجة حادة تقديراتها لمعدل نمو التضخم في كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 3.9 بالمئة من توقعاتها السابقة البالغة 2.8 بالمئة.

في السياق، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين لهذا العام إلى 3.6 بالمئة من 4.3 بالمئة، مشيرة إلى الآثار غير المباشرة للصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

المصدر: "يونهاب"