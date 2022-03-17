مصر تعلن عن زيادة غير مسبوقة في سعر توريد القمح

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير إن الدولة تتحرك على كل المحاور فيما يخص توفير السلع للمواطنين وتلبية كل احتياجاتهم.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن حجم الزيادة في سعر توريد أردب القمح غير مسبوق رغم كونها تشكل عبئا على الموازنة لكن الدولة تحاول استلام أكبر كمية من القمح.

وأشار إلى أنّ الوزارة تشجع الفلاحين على توريد القمح عبر نشر هناك نقاط بيع قريبة منه، لافتًا إلى أن الدفع يكون فوريًّا خلال 48 ساعة وفق توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة لإنقاذ البلاد من نقص القمح.

المصدر: "مصراوي"