الحكومة الروسية تحظر بيع وشراء العقارات مع مواطني "الدول المعادية"

فرضت الحكومة الروسية حظرا على عمليات بيع أو شراء العقارات من قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدول غير الصديقة "المعادية" لروسيا.

كذلك يطال الحظر الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في الدول "المعادية" لروسيا أو لديهم تصريح إقامة أو تسجيل في هذه الدول.

ووفقا لما ذكرته إذاعة "بيزنسيس أف أم" يجب أن تتضمن عقود بيع وشراء العقارات بندا عن حظر البيع أو الشراء للأشخاص الذين يحملون جنسية دول غير صديقة.

والآن من أجل إجراء صفقة بمشاركة أجنبي من الدول "المعادية"، يجب الحصول على إذن من اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمار الأجنبي في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في 1 مارس 2022 مرسوما حول التدابير الاقتصادية المؤقتة الإضافية لضمان الاستقرار المالي لروسيا، والذي ينص على تدابير خاصة في عمليات بيع وشراء العقارات والأوراق المالية في روسيا.

وتتضمن قائمة الدول غير الصديقة لروسيا 50 دولة، وتشمل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وجاءت الخطوة بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد أن أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

المصدر: Buisness FM