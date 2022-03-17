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نائب عمدة موسكو: معدل البطالة في أدنى مستوى له ولا نتوقع ضغوطا كبيرة 

مال وأعمال

نائب عمدة موسكو: معدل البطالة في أدنى مستوى له ولا نتوقع ضغوطا كبيرة 
Sputnik
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قال نائب عمدة موسكو للشؤون الاقتصادية إن معدل البطالة في العاصمة في أدنى مستوياته، ولا نتوقع ضغوطا كبيرة بسبب تسريح موظفي تلك الشركات التي أبلغت عن تعليق أو إنهاء أنشطتها.

وأكد نائب عمدة موسكو، فلاديمير يفيموف، في مقابلة مع قناة "روسيا-24"، اليوم الخميس، أنه "في الوقت الحالي، سجل معدل البطالة في موسكو انخفاضا تاريخيا. ولا نشهد اضطرابا في سوق العمل الآن، لكننا نستعد لتسريح العمال بسبب تعليق أو إنهاء عدد من الشركات لأنشطتها".

وأضاف بأن السلطات الروسية لا تتوقع حدوث ضغوط كبيرة في سوق العمل.

وأشار إلى وجود تدابير دعم أساسية مشتركة للعمال، وهي تقديم دعم مالي بسبب البطالة المؤقتة في موسكو، وكذلك تقديم خدمات اجتماعية، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات.

وقال يفيموف إن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اتخذ أمس أيضا قرارا بشأن تمويل الصناديق الإقليمية لدعم التنمية الصناعية، وسيتم تخصيص 10 مليارات روبل إضافية لصندوق موسكو لدعم قطاع الصناعة وبعث المشاريع.

المصدر: تاس

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