بعد قرار المركزي الأمريكي رفع الفائدة.. الإمارات تتحرك

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن المصرف المركزي الإماراتي قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة.

المصدر: "وام"