بايدن يوجّه بسحب 30 مليون برميل بصورة طارئة من احتياطي النفط الأمريكي

وجّه الرئيس جو بايدن بسحب 30 مليون برميل من احتياطي النفط الأمريكي بصورة طارئة وطرحها في السوق، في إطار العمل الجماعي لوكالة الطاقة الدولية.

وقال مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون التابع لوزارة الطاقة الأمريكية: "تم منح العقود مقابل 30 مليون برميل معروضة للبيع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة".

وأضاف أن "هذه العملية هي جزء من عمل منسق مع 30 دولة عضوا في وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لديها".

وتابعت أن "هذا الجهد يعكس التركيز المشترك والاستعداد لمعالجة الاضطرابات الكبيرة في السوق والإمداد" الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن "الإدارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في خفض أسعار الطاقة أمام الأمريكيين".

المصدر: RT