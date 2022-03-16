الجيش المصري يباشر توفير احتياجات المواطنين بتوجيه من السيسي

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تعليماتها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

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وبناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تم توفير السلع من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

كما عملت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، على تعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحرصت القوات المسلحة المصرية على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف، من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية احتياجات الموطنين من السلع الغذائية.

وكان الرئيس المصري قد وجه القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التموين وصندوق تحيا مصر بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وطالب السيسي في اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة ووزير التموين ووزير الداخلية "بتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس وجه الحكومة "بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم، للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة".

وأشار إلى أن السيسي "وجه بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي والإعلان عنه في أقرب وقت".

المصدر: القاهرة 24