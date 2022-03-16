لبنان.. الحجز على مصرف "فرنسبنك" وإغلاقه بالشمع الأحمر

أصدر القضاء اللبناني حكما بإغلاق فروع مصرف "فرنسبنك"، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله وإغلاقه بالشمع الأحمر بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين.

وحسب موقع "ليبانون 24"، باشرت دائرة التنفيذ في بيروت، اليوم الأربعاء، إجراءات بحق "فرنسبنك"، تشمل الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك بناء للقرار الذي أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم أمس الثلاثاء، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات "فرنسبنك" وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيدا لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.

وأوضحت مصادر مقربة من مصرف "فرنسبنك" لموقع "النشرة" أنه "بعد ختم الخزائن والأموال بالشمع الأحمر، لن يستطيع المصرف بعد اليوم من تنفيذ المعاملات المالية بما فيها دفع رواتب موظفي القطاع العام من جيش وقوى أمنية وغيرها، ورواتب الموظفين في المصرف وأموال المودعين"، داعية "أصحاب الحقوق التوجه إلى دائرة التنفيذ لاستيفاء أموالهم".

المصدر: "ليبانون 24" + "النشرة"