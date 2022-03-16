نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ينفي الاتجاه لبيع موانئ بلاده

تفقد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو الموانئ بولاية البحر الأحمر، مؤكدا عدم وجود أي اتجاه لخصخصة أو بيع موانئ بلاده على البحر الأحمر.

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وأكد دقلو، حرص الحكومة واهتمامها بالموانئ والعاملين بها، وذلك بتقديم كافة الخدمات وتهيئة بيئة العمل، حيث استمع إلى تقارير مفصلة عن سير عمل تلك الموانئ، والتحديات والمشاكل التي تواجهها.

وجدد لعمال ومسؤولي الموانئ، التأكيد أنه لا خصخصة ولا بيع للموانئ لأي جهة كانت وإنما التركيز على العمل وتطويره وصيانتها.

كما اجتمع دقلو، بهيئة الموانئ البحرية واستمع إلى تنوير شاف حول عملها، مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير الموانئ، باستجلاب كرينات جديدة، وزيادة المرابط، مؤكدا أنها من أولويات الحكومة باعتبارها شريان السودان.

وشدد دقلو في الوقت نفسه على عدم الإضرار بالمصالح القومية بالتسبب في تكدس البضائع وإتلاف الحبوب، موجها بالتمسك بالوحدة والتكاتف، وأن قبائل الشاياب ينبغي أن تنال التمييز الإيجابي بما استحقوه من الحق التاريخي.

المصدر: SUNA