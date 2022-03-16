شركة "E.ON" الألمانية توقف شراء الغاز من الشركات الروسية

أعلنت "E.ON"، إحدى أكبر شركات الطاقة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، وقف مشترياتها من الغاز الطبيعي من الشركات الروسية.

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وجاء ذلك بحسب بيان صدر اليوم من قبل الرئيس التنفيذي لشركة E.ON ليونارد بيرنبوم. وعن سبب وقف شراء الغاز من الشركات الروسية أشار المسؤول إلى الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.

وشدد على أن تراجع واردات الطاقة لفترة طويلة ستكون له عواقب على شركة E.ON، وقال بيرنبوم إن "الوضع الحالي بالتأكيد لا يجعل أعمالنا أسهل".

كذلك أكد بيرنبوم أن شركته E.ON لا تعتزم الانسحاب من مشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق).

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس مجموعة جديدة من العقوبات على شركات وأفراد من روسيا، وطالت العقوبات أكبر شركات النفط والغاز الروسية مثل "روس نفط" و"غازبروم نفط" و"تراسنفت".

ومنذ انطلاق العملية العسكرية فرض الاتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا، وأعلن عن إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية الروسية وتجميد احتياطيات روسية في بنوكه.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الأوروبية، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

المصدر: تاس