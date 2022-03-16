إسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة

وقعت إسرائيل والإمارات، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي الثنائي.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، سيتم بموجب هذا الاتفاق تشكيل طواقم خبراء تساعد على دفع الاتجار بالمعلومات والتكنولوجية والمنتوجات الزراعية الى الأمام من أجل ضمان إنتاج مواد غذائية طازجة، وضمان الأمن الغذائي في ظل أزمة المناخ العالمية.

وجرى توقيع الاتفاق بين وزير الزراعة، عوديد فورير، والوزيرة الإماراتية لشؤون التغير المناخي والبيئة، مريام المهيري.

المصدر: "مكان"