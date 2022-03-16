وسائل إعلام: روسيا اتخذت خطوة ذكية لتجنب الوقوع في فخ الإفلاس

تحدثت وسائل إعلام عن خطوة ذكية اتخذتها روسيا فيما يتعلق بديونها المقومة بعملات أجنبية وذلك بعد فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو، والتي طالت احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية.

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وأشارت وسائل إعلام إلى أن روسيا اتخذت خطوة ذكية، حيث سمحت للأفراد والشركات في البلاد بسداد القروض المقومة بعملات أجنبية للدول "غير الصديقة" بالعملة الروسية بدلا من سدادها بعملات أجنبية مثل الدولار.

وقالت The Conversation، والتي هي عبارة عن شبكة إعلامية تنشر تقارير إخبارية وبحثية عبر الإنترنت، إن "موسكو اتخذت قرارا بارعا يهدف إلى الحصول بشكل غير مباشر على دعم البنوك الأجنبية لها".

ووفقا لها فإن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا تؤثر بشكل مباشر على الأشخاص المقترضين من البنوك الأجنبية، وانخفاض سعر صرف الروبل يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث زيادة في حالات التقاعس عن السداد.

وفيما يتعلق بدين روسيا السيادي، أكدت روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد الديون السيادية ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.

المصدر: نوفوستي