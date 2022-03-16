موريتانيا تتنازل عن قسم من أسهمها في شركة "سوماغاز"

أعلنت موريتانيا، أنها ستتنازل عن قسم من أسهمها في شركة الغاز "سوماغاز"، مؤكدة أن هذا الأمر لن يؤثر على سعر الغاز المنزلي.

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وقال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، في بيان قدمه خلال اجتماع للحكومة في نواكشوط، إن الحكومة تعتزم التنازل عن 37 في المائة من أسهمها في الشركة الموريتانية للغاز "سوماغاز".

وأشار إلى أن "تقليص الأسهم يهدف إلى زيادة رأس مال "سوماغاز" الذي سيمكن من تعزيز قدرتها التنافسية في السوق".

وأوضح البيان أن خطة إعادة هيكلة الشركة ستعزز من طاقة التخزين، وإعادة تأهيل المرافق دون أن يؤثر على الإنتاج.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن البيان الذي قدمه صالح خلص إلى ضرورة أن تقلص الدولة من أسهمها في الشركة إلى 33 في المائة عوضا عن أكثر من 70 في المائة حاليا.

وأضاف: "إن تقليص الدولة حصتها لن يؤثر على سعر الغاز المنزلي، نتيجة الدعم الحكومي له".

وكانت شركة سوماغاز قد تعرضت "لهزات" على وقع تحقيقات أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية بخصوص طلب مسؤولين موريتانيين "رشوة" من شركة سنغالية، مقابل الحصول على صفقة تجديد مخازن الشركة.

المصدر: "صحراء ميديا"