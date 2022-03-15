 
مباشر

العقوبات الأوروبية ضد روسيا تقطع رواتب 2.4 ألف عامل في رومانيا

مال وأعمال

العقوبات الأوروبية ضد روسيا تقطع رواتب 2.4 ألف عامل في رومانيا
Globallookpress Max Kovalenko via www.imago-images.de
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slw3

أفادت وسائل إعلام رومانية بأن نحو 2.4 ألف عامل في منشأتين تابعتين لشركة روسية لم يتمكنوا من تسلّم رواتبهم بسبب العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وقالت إذاعة رومانيا إن الحديث يدور عن عمال منشأتين لشركة "تي إم كا أرتروم" لصناعة الأنابيب في مدينتي ريشيتسا وسلاتينا، وهي تابعة لشركة "تي إم كا" الروسية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوباته.

وأشار كورنيل شتيفانيسكو رئيس نقابة العمال في سلاتينا إلى أن "الشركة تمتلك الأرصدة الضرورية، لكن حساباتها المصرفية تم حجبها بسبب النزاع في أوكرانيا، وباتت أكبر شركة لصناعة الأنابيب في رومانيا عاجزة عن دفع الرواتب للعمال ودفع فواتير الكهرباء".

وحسب وسائل الإعلام الرومانية، فإن الشركات الروسية "ألرو" و"تي إم كا أرتروم" و"لوك أويل" و"غازبروم" في رومانيا لها إيرادات تقدر بـ3 مليارات يورو، وتشغّل 8 آلاف موظف في البلاد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا