العقوبات الأوروبية ضد روسيا تقطع رواتب 2.4 ألف عامل في رومانيا

أفادت وسائل إعلام رومانية بأن نحو 2.4 ألف عامل في منشأتين تابعتين لشركة روسية لم يتمكنوا من تسلّم رواتبهم بسبب العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وقالت إذاعة رومانيا إن الحديث يدور عن عمال منشأتين لشركة "تي إم كا أرتروم" لصناعة الأنابيب في مدينتي ريشيتسا وسلاتينا، وهي تابعة لشركة "تي إم كا" الروسية التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوباته.

وأشار كورنيل شتيفانيسكو رئيس نقابة العمال في سلاتينا إلى أن "الشركة تمتلك الأرصدة الضرورية، لكن حساباتها المصرفية تم حجبها بسبب النزاع في أوكرانيا، وباتت أكبر شركة لصناعة الأنابيب في رومانيا عاجزة عن دفع الرواتب للعمال ودفع فواتير الكهرباء".

وحسب وسائل الإعلام الرومانية، فإن الشركات الروسية "ألرو" و"تي إم كا أرتروم" و"لوك أويل" و"غازبروم" في رومانيا لها إيرادات تقدر بـ3 مليارات يورو، وتشغّل 8 آلاف موظف في البلاد.

المصدر: تاس