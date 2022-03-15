استثمارات روسيا في السندات الأمريكية سجلت 4.5 مليار دولار في يناير

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات روسيا في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية ارتفعت في يناير 2022 عن ديسمبر 2021 إلى 4.503 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات الروسية في السندات الآجلة انخفضت بشكل حاد لتصل إلى مليوني دولار في يناير، مقارنة بـ102 مليون في ديسمبر 2021.

ولفتت إلى أن قيمة الاستثمار بالسندات قصيرة الأجل بلغت 4.501 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ3.808 مليار دولار في ديسمبر 2021.

بدأت روسيا في خفض استثماراتها في الدين العام للولايات المتحدة بشكل حاد في ربيع 2018.

وهبطت من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار حتى أبريل 2018، ثم إلى 14.9 مليار حتى مايو 2018.

المصدر: "تاس"