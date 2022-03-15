الأردن.. موانئ العقبة تستقبل 50 ألف طن من القمح الروماني

أكد مدير عام شركة العقبة الأردنية لإدارة وتشغيل الموانئ خالد المعايطة أن أرصفة الموانئ ستستقبل يوم غد الأربعاء باخرة قمح واردة من رومانيا تحمل 50 ألف طن.

وقال، إن "حجم إيرادات الشركة خلال العام الماضي بلغت نحو 67 مليون دينار"، لافتا إلى "تعافي حركة الميناء بعد تراجع تأثير جائحة كورونا محليا وعالميا".

وبين المعايطة، أن "موانئ العقبة شهدت حركة مناولة نشطة خلال العام 2021 وبداية العام الحالي"، مشيرا إلى أن "حركة مناولة النفط والغاز بلغت 4 ملايين و300 ألف طن، ومثلها من الأخشاب، فيما بلغ حجم مناولة المركبات حوالي 110 آلاف مركبة".

وأوضح أن "بواخر الحبوب والمواشي تصل إلى الميناء بشكل منتظم وتمت مناولة نحو 2 مليون و900 ألف طن من الحبوب، وإدخال مليون ونصف رأس من الماشية بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات المملكة من اللحوم".

المصدر: "بترا"