منظمة "أوبك" تكشف عن نظرتها لسوق النفط للعام 2022

حافظت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 عند 4.2 مليون برميل يوميا، لكنها أشارت إلى احتمال مراجعة التوقعات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

إقرأ المزيد

وبحسب تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول لشهر مارس الجاري، قالت "أوبك": "التوقعات قد تتغير في الأسابيع المقبلة عندما يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التداعيات بعيدة المدى للاضطرابات الجيوسياسية".

وأشارت إلى أن توقعات الإمدادات من الدول غير الأعضاء في "أوبك" تنتظر المراجعة بسبب تطور الأوضاع حول أوكرانيا، وقالت المنظمة: "هذه التوقعات قيد التقييم وستتم مراجعتها وتعديلها في الأسابيع المقبلة إذا لزم الأمر".

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الإمدادات النفطية من الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" في عام 2022 بواقع 3 ملايين برميل في اليوم على. وكان من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وروسيا وكندا والبرازيل وكازاخستان هي المحركات الرئيسية للنمو.

وفيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، ذكر التقرير أن تطور الأوضاع حول أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض في استهلاك النفط والاستثمار في هذا القطاع، مع تسارع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

ووفقا للتقرير فقد زادت دول "أوبك" في فبراير 2022 إنتاجها النفطي بمقدار 440 ألف برميل يوميا بما يصل إلى 28.47 مليون برميل يوميا.

المصدر: تاس