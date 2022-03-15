رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية يحث شركات بلاده على عدم مغادرة روسيا

دعا جوفروا رو دي بيزيو، رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسية ("ميديف")، شركات بلاده إلى عدم إغلاق مشاريعها في روسيا.

وقال دي بيزيو: هناك 160 ألف شخص يعملون في الشركات الفرنسية عبر روسيا ومن واجبنا كأرباب العمل عدم إغلاق المشاريع".

ولفت رئيس "ميديف" إلى أن الشركات الأمريكية التي توظف كل منها لا أكثر من 10 عاملين لا ترى مشكلة في مغادرة السوق الروسية، "بينما نحن بصفتنا أرباب عمل مسؤولين نرى دورنا في دعم موظفينا والمستهلكين الروس".

وأشار إلى أن حكومة بلاده لم تطالب بإغلاق الشركات الفرنسية الناشطة في روسيا بعد بدء هذه الأخيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن شبكة متاجر السوبر ماركت "أوشان" تواصل عملها في روسيا وفي أوكرانيا على حد سواء.

وأفاد اجتماع في قصر الإليزيه ترأسه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أوائل الشهر الجاري، أنه من ضمن الشركات الفرنسية الـ 15 الكبرى العاملة في روسيا - ومنها بنك "سوسيتيه جينيرال" وشركة "إنجي" للطاقة والغاز، وشركة "إيرباص لتصنيع الطائرات، وشبكة "أوشان" وشركة "دانون" لم تقطع شركة واحدة علاقاتها مع موسكو، على خلاف العديد من الشركات الأجنبية.

المصدر: "تاس"