أمير دولة قطر يطلق تغريدة حول مشروع ضخم للغاز

افتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية، مشيرا إلى أن إطلاق المشروع يعد خطوة مهمة نحو الاستغلال الأمثل لموارد قطر.

وقال أمير دولة قطر، في تغريدة نشرها بهذا المناسبة: "بافتتاحنا اليوم لمشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططنا التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة".

بافتتاحنا اليوم لمشروع غاز برزان، تكون دولة قطر قد قطعت خطوات مهمة نحو الاستغلال الأمثل لمواردها الحيوية في توفير الطاقة النظيفة وتلبية الاحتياجات المحلية ودعم مشاريع الدولة الاستراتيجية الكبرى، وخططنا التنموية القائمة على المواءمة بين استغلال الطاقة والمحافظة على البيئة. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 15, 2022

وحضر مراسم افتتاح المشروع الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالإضافة لمسؤولين قطريين ومديري الشركات المساهمة في المشروع.

وتم افتتاح المشروع في مدينة رأس لفان الصناعية، الواقعة شمال الدوحة بنحو 80 كيلومترا، ومشروع غاز برزان هو مشروع مشترك بين شركتي "قطر للطاقة" و"إكسون موبيل"، بقيمة 10 مليارات دولار.

صور.. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح مشروع غاز برزان في مدينة راس لفان الصناعية صباح اليوم. pic.twitter.com/arIUyG2Ppq — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 15, 2022

المصدر: RT + الشرق