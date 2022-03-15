حركة المؤسسات الفرنسية تكشف عن أسباب بقاء الشركات الفرنسية في روسيا

قال رئيس حركة المؤسسات الفرنسية ( MEDEF) إن الشركات الفرنسية باقية في روسيا لأسباب كثيرة.

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وأوضح رئيس "MEDEF" أن أهم أسباب بقاء الشركات في روسيا هي: "أننا أكبر موظف في روسيا (160000 عامل)، وتنفيذا لقرارات حكوماتنا، وثالثا أنه من السهل لشركات أمريكية لديها 10 موظفين مثل "نيتفليكس" أن تغلق وتلعب الدور الجميل".

وأضاف: "نحن لا يمكننا فعل ذلك عشرات آلاف العائلات الروسية تعيش من توظيف شركاتنا".

المصدر: RT