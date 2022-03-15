مصر تسجل زيادة سكانية ضخمة خلال 21 يوما فقط

رصدت الساعة السكانية في مصر، ارتفاع عدد سكان مصر والذي سجل 87 ألفا و404 ولادة جديدة خلال 21 يوما فقط من إعلان جهاز الإحصاء تسجيل عدد السكان بالداخل نحو 103 ملايين نسمة.

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وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، متوسط الزيادة السكانية " الفرق بين المواليد والوفيات" خلال فترة بلوغ عدد السكان 103 ملايين خلال الفترة من "5 يوليو 2021 إلى 22 فبراير 2022" وفقا لما يلي:

كان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

وأرجع جهاز الإحصاء، انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها مليون نسمة لتصبح 232 يومًا مقابل 275 يومًا في المليون السابق، وذلك لاختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تضمن شهور (أغسطس -أكتوبر) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى.

المصدر: اليوم السابع