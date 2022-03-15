كازاخستان تكشف حجم انخفاض استهلاك الكهرباء بعد إغلاق مراكز تعدين عملات رقمية يمتلكها شقيق نازاربايف

ذكرت وكالة "نوفوستي" أنه تم إغلاق مزارع (مراكز) لتعدين العملات الرقمية المرتبطة بشقيق الرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف في كازاخستان.

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ووفقا للوكالة فقد توقف أكثر من 50 مزرعة (مركز) لتعدين العملات الرقمية بشكل طوعي في الجمهورية بعد عمليات التفتيش، وأشارت السلطات إلى أن هذه المراكز كانت تعمل بشكل غير قانوني.

وذكرت الخدمة الصحفية لوكالة المراقبة المالية في كازاخستان (AFM) أن من بين شركات التعدين، التي أغلقت أبوابها شركات تابعة لشقيق رئيس كازاخستان السابق.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم اليوم فصل المزارع (المراكز) عن مصادر الكهرباء. نتيجة ذلك انخفض الاستهلاك اليومي للكهرباء في كازاخستان بواقع 600 ميغاواط/ساعة".

المصدر: نوفوستي