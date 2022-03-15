بعد تسجيلها ارتفاعا ملحوظا بالأيام السابقة.. أسعار المشتقات النفطية في لبنان تتراجع

سجلت أسعار المشتقات النفطية على أنواعها في لبنان، صباح اليوم، تراجعا، بعد أن سجلت على مدى الأيام السابقة ارتفاعا ملحوظا.

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وتراجع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة لبنانية، والديزل أويل 10 آلاف ليرة لبنانية، والغاز ألف ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار، بحسب وزارة الطاقة، كالآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 451 ألف ليرة

-البنزين 98 أوكتان: 461 ألف ليرة

-المازوت: 479 ألف ليرة

-الغاز: 310 آلاف ليرة

وكان سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، ارتفع الأسبوع الماضي، 22000 ليرة و98 أوكتان 23000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 29000 ليرة والغاز 9000 ليرة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لأسعار النفط عالميا.

المصدر: RT