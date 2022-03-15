مزارعو الإكوادور يحتجون بسبب تداعيات العقوبات ضد روسيا عليهم

أغلق المزارعون في غرب الإكوادور طرق السيارات العامة في المنطقة بعناقيد من الموز، لإقناع الحكومة بتقديم الدعم للقطاع على خلفية تأزم الوضع حول أوكرانيا.

في وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى الإكوادور فلاديمير سبرنتشان بأن القلق يسود المنتجين الزراعيين في الإكوادور، بسبب المشاكل المحتملة في مجال توريد الموز إلى روسيا بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الاقتصاد الروسي.

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من جانبه، نوه ريتشارد سالازار مدير عام رابطة Acorbanec لتسويق وتصدير الموز، التي تصدر أكثر من 60٪ من كميات الموز إلى روسيا، بأن هذه الصادرات تمثل 22.5٪ من إجمالي شحنات الموز من الإكوادور إلى الخارج.

في نهاية عام 2021، صدرت الإكوادور، 6.8 مليون طن من الموز، بما في ذلك 1.51 مليون طن إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي