البرلمان الأوروبي يرفض مقترحا ينظم العملات المشفرة

صوت برلمانيو الاتحاد الأوروبي ضد مقترح جديد لتنظيم العملات الرقمية، كان له أن يسفر عن حظر عملات رقمية رئيسية بينها "بيتكوين" و"إيثريوم" في أوروبا.

وأفاد موقع "ياهو فايننس" بأن المسؤولين في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان صوتوا على تعديل اللغة المستخدمة في مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي تم تقديمه في عام 2020.

وتم إضافة نص يحظر تقديم الخدمات للعملات المشفرة التي تعتمد على آلية تعدين "إثبات العمل" مؤخرا، مما زاد الضغط على صناعة العملات المشفرة حيث تشدد الدول اللوائح.

وسعت المادة المضافة إلى المسودة الأسبوع الماضي، إلى تشديد اللوائح حول الأصول الرقمية من خلال إنشاء نظام ترخيص في أوروبا وتبسيط مجموعة موحدة من القواعد للدول الأعضاء.

وإثبات العمل هي آلية تحل أجهزة الكمبيوتر خلالها ألغاز رياضية معقدة من أجل إنشاء وحدات جديدة من الأصول الرقمية.

وكان من الممكن أن يجبر هذا البند عملات إثبات العمل المشفرة على الانتقال إلى تعدين أكثر صداقة للبيئة، ولكنه فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة.

وإذا صوت الأعضاء على تبني القواعد الجديدة، فسيتطلب ذلك من بيتكوين وعملات مشفرة أخرى التخلص التدريجي من أسلوب "إثبات العمل" والتحول إلى أساليب مثل إثبات الحصة، وهي آلية تسمح لمالكي العملات المشفرة بالمراقبة وإنشاء عقد التحقق الخاصة بهم.

المصدر: "سبوتنيك"