مينسك وموسكو تستغنيان عن الدولار في احتساب الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أعلن وزير المالية البيلاروسي يوري سيلفيرستوف عزم مينسك وموسكو على الاستغناء عن الدولار في احتساب رسوم الاستيراد الجمركية في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وأشار في أعقاب محادثات أجراها في موسكو رئيسا وزراء البلدين اليوم الاثنين إلى أن الظروف الصعبة الراهنة تجعل ضروريا الابتعاد عن الدولار في المدفوعات المتبادلة بين دول الاتحاد.

وأشار إلى أن محادثات اليوم تناولت التخلي عن الدولار لدى توزيع رسوم الاستيراد الجمركية داخل أراضي الاتحاد الذي يضم روسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وبيلاروس، قرغيزستان.

وعبر عن ثقته بقرب انتقال موسكو ومينسك إلى الاعتماد على عملتيهما الوطنيتين، أو الروبل الروسي في التجارة البينية.

المصدر: "نوفوستي"