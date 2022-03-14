وزارة الصناعة الروسية تقترح فك ارتباط أسعار المعادن بالدولار

اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحديد "سقف" مؤقت لأسعار المعادن والخامات في السوق المحلية، وإلغاء تقييمها بالدولار.

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وأشارت الوزارة لوكالة "تاس" إلى أن طبيعة الطلب العالمي على موارد الطاقة والخامات والمعادن يجري تغييرها في الفترة الحالية، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى قفزات قياسية للأسعار، إضافة إلى بقاء الأسعار مرتفعة للمواد الخام وارتفاع سعر الخردة الحديدية، فيما تتأثر أسعار منتجات الألومنيوم والنحاس بتقلبات سعر الدولار.

وتابعت الوزارة أنه في هذه الظروف "ينبغي ضمان عمل الصناعات المتواصل عبر فك ارتباط أسعار المنتجات المعدنية والمواد الخام بسعر الدولار"، واقترحت تحديد سقف أسعار بعض أنواع الموارد المعدنية والمواد الخام في السوق الداخلية".

المصدر: "تاس"