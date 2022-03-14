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مصر.. قناة السويس تلغي حسومات ضخمة منحتها لناقلات الغاز المسال

مال وأعمال

مصر.. قناة السويس تلغي حسومات ضخمة منحتها لناقلات الغاز المسال
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أعلنت هيئة قناة السويس إلغاء حسومات كبيرة كانت قد منتحتها لعبور ناقلات الغاز المسال، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

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ونشرت الهيئة، كتابا دوريا بشأن ناقلات الغاز الطبيعي المسال، يفيد بإلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس وفق المادة الثانية من منشور (2/2015) والكتاب الدوري الصادر بتعديلها فى 26أكتوبر 2021 مع إيقاف العمل بهما.

وكانت الهيئة تمنح تخفيضا 15% من رسوم العبور العادية لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر القناة بداية من نوفمبر الماضي، إلا أن قرار اليوم يعني إلغاء أي تخفيض سابق.

المصدر: مصراوي

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