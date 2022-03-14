للمرة الأولى في أسبوعين.. هبوط الخام الأمريكي إلى ما دون الـ100 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وهبطت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون الـ100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع مارس.

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وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند مستوى 100.31 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 8.25%. وذكرت وكالة "نوفوستي" أن عقود الخام الأمريكي سجلت قراءة دون مستوى 100 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

فيما تراجعت عقود الخام العالمي "برنت" بنسبة 7.83% إلى 103.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ