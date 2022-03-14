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للمرة الأولى في أسبوعين.. هبوط الخام الأمريكي إلى ما دون الـ100 دولار

مال وأعمال

للمرة الأولى في أسبوعين.. هبوط الخام الأمريكي إلى ما دون الـ100 دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وهبطت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون الـ100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ مطلع مارس.

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وبحلول الساعة 17:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي عند مستوى 100.31 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 8.25%. وذكرت وكالة "نوفوستي" أن عقود الخام الأمريكي سجلت قراءة دون مستوى 100 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1 مارس 2022.

فيما تراجعت عقود الخام العالمي "برنت" بنسبة 7.83% إلى 103.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ

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